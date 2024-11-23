В Башкирии утонул рыбак, который вышел на тонкий лед озера. Трагедия произошла в Бирском районе республики.
По данным МЧС по РБ, инцидент произошел на озере Монастырская Старица. Житель села Калинники решил порыбачить, несмотря на теплую погоду и тонкий лед. Толщина льда составила всего 4 см, поэтому 60-летний рыбак провалился в воду и не смог из нее выбраться. Его тело из воды достали спасатели.
Отметим, что информацию о найденном теле в экстренные службы передал другой рыбак, который тоже решил порыбачить на тонком льду, но увидел погибщего в воде.