В Башкирии утонул рыбак, который вышел на тонкий лед озера

По данным МЧС по РБ, инцидент произошел на озере Монастырская Старица. Житель села Калинники решил порыбачить, несмотря на теплую погоду и тонкий лед. Толщина льда составила всего 4 см, поэтому 60-летний рыбак провалился в воду и не смог из нее выбраться. Его тело из воды достали спасатели.