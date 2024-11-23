Комсомольчанка устроила ДТП с пострадавшим, пытаясь проскочить на красный

Авария произошла 22 ноября в 19:00 около дома № 56 по Комсомольскому шоссе. 38-летняя владелица Mitsubishi Mirage Dingo двигалась в сторону шоссе по Степной и решила не дожидаться зелёного сигнала, проезжая через регулируемый перекрёсток. В результате она не заметила едущий рядом Nissan Tiida Latio, и машины совершили столкновение.