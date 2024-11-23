Комсомольчанка устроила ДТП с пострадавшим, пытаясь проскочить на красный

В Комсомольске-на-Амуре автоледи устроила ДТП с пострадавшим, пытаясь проскочить на красный во время проезда перекрёстка. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Хабаровского края.
Авария произошла 22 ноября в 19:00 около дома № 56 по Комсомольскому шоссе. 38-летняя владелица Mitsubishi Mirage Dingo двигалась в сторону шоссе по Степной и решила не дожидаться зелёного сигнала, проезжая через регулируемый перекрёсток. В результате она не заметила едущий рядом Nissan Tiida Latio, и машины совершили столкновение.
При аварии пострадала 35-летняя пассажирка Nissan, которая сидела спереди. Она получила травму головы и носа, госпитализация не потребовалась.
Виновнице аварии грозит штраф в размере 1 тысячи рублей за проезд на запрещающий сигнал. Если выяснится, что похожее нарушение она уже допускала, комсомольчанка рискует лишиться водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.