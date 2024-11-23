Бывший депутат насмерть сбил сельчанку под Омском

Сегодня в 07:05 часов в дежурную часть ОМВД России по Таврическому району поступило сообщение о смертельном ДТП. Заявляется, что сельчанка шла по проезжей части.
«Двигаясь в селе Любомировка по улице Магистральной, в районе дома № 18 водитель внедорожника допустил наезд на пешехода, двигавшегося по краю проезжей части в попутном внедорожнику направлении», — говорится в комментарии к инциденту в селе под Омском.
По информации «СуперОмска», транспортным средством управлял бывший депутат. В 2020 году он получил мандат народного избранника в одном из районов Омской области, но в последствии сложил полномочия.
Что примечательно, свою партиную принадлежность водитель подмечал портретом на лобовом стекле. Впрочем, внешний вид автомобиля дает отсылки и на другие аспекты его владельца. О скоростном режиме и силе удара можно судить и о повреждениях лобовой части внедорожника.
По факту произошедшего проводится проверка.