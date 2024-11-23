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Бывший депутат насмерть сбил сельчанку под Омском

Внедорожник под управлением 68-летнего мужчины насмерть сбил 55-летнюю женщину в селе Любомировка Таврического района Омской области. Инциндет произошел в субботу, 23 ноября 2024 года. О инциденте сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Сегодня в 07:05 часов в дежурную часть ОМВД России по Таврическому району поступило сообщение о смертельном ДТП. Заявляется, что сельчанка шла по проезжей части.

«Двигаясь в селе Любомировка по улице Магистральной, в районе дома № 18 водитель внедорожника допустил наезд на пешехода, двигавшегося по краю проезжей части в попутном внедорожнику направлении», — говорится в комментарии к инциденту в селе под Омском.

По информации «СуперОмска», транспортным средством управлял бывший депутат. В 2020 году он получил мандат народного избранника в одном из районов Омской области, но в последствии сложил полномочия.

Что примечательно, свою партиную принадлежность водитель подмечал портретом на лобовом стекле. Впрочем, внешний вид автомобиля дает отсылки и на другие аспекты его владельца. О скоростном режиме и силе удара можно судить и о повреждениях лобовой части внедорожника.

По факту произошедшего проводится проверка.