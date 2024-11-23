Бывший депутат насмерть сбил сельчанку под Омском

Что примечательно, свою партиную принадлежность водитель подмечал портретом на лобовом стекле. Впрочем, внешний вид автомобиля дает отсылки и на другие аспекты его владельца. О скоростном режиме и силе удара можно судить и о повреждениях лобовой части внедорожника.