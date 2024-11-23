В Назарово в пожаре из-за непотушенной сигареты пострадали два человека

В краевом управлении МЧС России рассказали, что накануне около 16:40 в пожарную охрану Назарово поступило сообщение, что в жилом доме на улице Советская начался пожар. На место отправили 5 единиц техники и 13 пожарных. Горела квартира на втором этаже.
«Площадь пожара составила 35 кв. м, он был ликвидирован в 17:46. Во время боевой разведки огнеборцами были спасены 8 человек, из них 3 — дети. В результате пожара пострадали 2 человека, один из которых хозяин загоревшейся квартиры», — рассказали в пресс-службе.
Причиной пожара, по предварительным данным, стала неосторожность при курении.
Еще один крупный пожар произошел вчера в Казачинском районе — в селе Курбатово на улице Береговая. Два часа пожарные тушили жилой дом, пламя удалось остановить, когда оно охватило здание на площади в 80 кв. метров. Причиной этого возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.
Всего за прошедшие сутки в Красноярском крае были ликвидированы 12 пожаров. Погибших нет, пострадали 2 человека, спасены — 8.