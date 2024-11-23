В Назарово в пожаре из-за непотушенной сигареты пострадали два человека

«Площадь пожара составила 35 кв. м, он был ликвидирован в 17:46. Во время боевой разведки огнеборцами были спасены 8 человек, из них 3 — дети. В результате пожара пострадали 2 человека, один из которых хозяин загоревшейся квартиры», — рассказали в пресс-службе.