В Приморье завели уголовное дело на водителя, сбившего 9-летнюю девочку

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который совершил наезд на девятилетнюю девочку. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, происшествие произошло 20 ноября в 8:20 утра на 46 километре автодороги «Артём — Находка — Порт Восточный».
47-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Leaf, ехал в сторону Владивостока и, не успев вовремя остановиться, сбил школьницу, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Девочка получила тяжёлые травмы, её срочно доставили в клиническую больницу № 2 города Владивостока. Врачи поставили диагноз: перелом берцовой кости.
Как выяснили полицейские, у водителя 15 лет стажа вождения, и за это время его уже трижды привлекали к ответственности за превышение скорости. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет, а также лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. Следственные действия продолжаются.