В Приморье завели уголовное дело на водителя, сбившего 9-летнюю девочку

Как выяснили полицейские, у водителя 15 лет стажа вождения, и за это время его уже трижды привлекали к ответственности за превышение скорости. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет, а также лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. Следственные действия продолжаются.