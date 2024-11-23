В Башкирии на рабочем месте скончался слесарь. 53-летний Житель Стерлитамака страдал хронической ишемической болезнью сердца, но его допустили к работе.
Как сообщает Гострудинспекция, завершилось расследование инцидента, который произошел еще 26 декабря 2023 года. Мужчина работал в «Управляющая компания “Рост” и давно болел. Несмотря на состояние здоровья, вышел на работу и погиб, пока шел открывать замок на воротах.
За две недели до гибели он прошел медкомиссию.
«С июля по ноябрь 2023 года он находился на длительном лечении, 1 декабря ему была установлена третья группа инвалидности, далее он брал отпуск без сохранения заработной платы, а 12 декабря, за две недели до смерти, вышел на работу», — сообщается в релизе Гострудинспекции.
Только после судебных разбирательств семья погибшего смогла добиться выплаты компенсации в размере двух миллионов рублей.