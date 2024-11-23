В Башкирии на рабочем месте скончался слесарь

«С июля по ноябрь 2023 года он находился на длительном лечении, 1 декабря ему была установлена третья группа инвалидности, далее он брал отпуск без сохранения заработной платы, а 12 декабря, за две недели до смерти, вышел на работу», — сообщается в релизе Гострудинспекции.