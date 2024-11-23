«Мы ему чай налили, а он угрожать начал»: водители рассказали, как задержали подозреваемого в убийстве фельдшера

— Ехали по трассе с напарником, и видим — мужичок сидит. На улице ночь, холодно. Решили подобрать, чай налили, а он угрожать начал, — рассказывает Евгений Носовко, житель рабочего поселка Улькан.
Водители автоцистерны тогда даже не догадывались, что предложили подвезти главного подозреваемого в убийстве фельдшера, на поиски которого брошены все силы. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Оставил детей без отца, а жену вдовой
Напомним, в Казачинско-Ленском районе экипаж скорой помощи выехал в отдаленный вахтовый поселок. 53-летнему мужчине стало плохо, понадобилась госпитализация. Однако по дороге произошло ужасное — пьяный пациент начал вести себя неадекватно, набросился с ножом на фельдшера, ударил его прямо в грудь. Попытался расправиться с водителем, но тому удалось вырваться и убежать с ключами от автомобиля.
Вахтовик сбежал, а диспетчер обратился в полицию. В это время все внимание было приковано к 35-летнему Александру, который умирал от полученных ранений. Его пытались спасти, однако по пути в больницу он погиб. Как стало известно корреспонденту КП-Иркутск, дома его так остались ждать жена и двое детей.
Мы ему чай, а он давай угрожать
В это время начались поиски подозреваемого. Спустя несколько часов его удалось задержать благодаря помощи двух неравнодушных водителей — 28-летнего Евгения Носовко и 37-летнего Сергея Корникова.
— Мы ехали с напарником на рабочей машине от Окунайки (прим. ред. — поселок в Иркутской области) до строительного объекта. Было около трех часов ночи, а по дороге скорая помощь пролетела, еще подумали, что-то, видимо, страшное случилось, — рассказывает Евгений.
Однако значения этому не придали, продолжили путь, а спустя километров 80 увидели на обочине мужчину с рюкзаком.
— По нему сразу было видно, что что-то случилось, поэтому не лезли с вопросами, только предложили довезти. Он выпил чай и неожиданно начал угрожать, говорит, зарежет. Мы не восприняли это всерьез. Посмеялись еще, мол вот, мы тебя обогрели, а ты убить грозишься.
Успокоившись, мужчина рассказал, как оказался на дороге.
— Врача ударил, а после сбежал, — заявил он.
В этот момент у водителей, видимо, сработало шестое чувство. Они решили позвонить знакомому из поселка Магистрального. Он рассказал, что неизвестный расправился с фельдшером. Тут детали окончательно сошлись, стало ясно — на заднем сидении возможный убийца.
Молчал всю оставшуюся дорогу
После этого они позвонили в полицию. Назвали номер машины и по какому маршруту едут. Вахтовик, услышав разговор с правоохранителями, понял, что речь идет о нем.
— Он тогда еще не знал, что фельдшер умер. Мы ему рассказали и предупредили, чтоб не дергался — выбора у него нет. Он замолчал, опустил голову вниз и всю дорогу ехал молча. Позже его задержали.
Мужчину доставили в отдел и допросили, он признал свою вину. Нож, которым убили Александра, не обнаружили во время обысков, его нашел Евгений.
— На утро, когда убирался в машине, увидел тот самый перочинный нож, вот тут стало не по себе. Ведь спал он сзади меня, повезло, что не закончилось трагедией, — с дрожью в голосе рассказал Евгений.
Награда найдет своего героя
Орудие убийства в ближайшее время заберут правоохранители, отправят на экспертизу. Сейчас разбирательство продолжается, подозреваемого заключили под стражу. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что поступок Евгения и Сергея не останется незамеченным — их наградят.
— Приятно, конечно, но так бы поступил каждый, будь на нашем месте. Долгие годы уже работаю, всегда стараемся помочь нуждающимся. Однако с таким никогда не сталкивался.