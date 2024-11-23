«Мы ему чай налили, а он угрожать начал»: водители рассказали, как задержали подозреваемого в убийстве фельдшера

Вахтовик сбежал, а диспетчер обратился в полицию. В это время все внимание было приковано к 35-летнему Александру, который умирал от полученных ранений. Его пытались спасти, однако по пути в больницу он погиб. Как стало известно корреспонденту КП-Иркутск, дома его так остались ждать жена и двое детей.