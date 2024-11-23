В Красноярске пенсионерка потеряла 3,5 млн рублей из-за мошенников

Затем на связь с пенсионеркой вышел лже-работник Росфинмониторинга. Он убедил ее в том, что мошенники получили доверенность и пытаются снять деньги с ее счетов для отправки за границу. Чтобы защитить свои сбережения, злоумышленники предложили перевести деньги на «безопасный счет». В результате женщина отдала им 3,5 миллиона рублей.