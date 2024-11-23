В Красноярске пенсионерка потеряла 3,5 млн рублей из-за мошенников

Как сообщили в краевой прокуратуре, инцидент произошел после телефонного звонка из местной поликлиники.
81-летняя жительница Красноярска стала жертвой мошеннической схемы, в результате которой она лишилась 3,5 миллиона рублей.
В ноябре пенсионерке позвонили сотрудники медицинского учреждения и предложили пройти бесплатное обследование. Для записи на прием они попросили женщину продиктовать данные ее СНИЛС. Вскоре после этого ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности сервиса «Госуслуги», который заявил, что ее личный кабинет был взломан.
Затем на связь с пенсионеркой вышел лже-работник Росфинмониторинга. Он убедил ее в том, что мошенники получили доверенность и пытаются снять деньги с ее счетов для отправки за границу. Чтобы защитить свои сбережения, злоумышленники предложили перевести деньги на «безопасный счет». В результате женщина отдала им 3,5 миллиона рублей.
«Хотя сотрудники банка предупреждали меня о возможных видах мошенничества, я под влиянием аферистов сообщила, что деньги нужны для покупки квартиры внучке», — цитируют пострадавшую в прокуратуре.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.