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Во Владивостоке часть домов осталась без света, воды и тепла из-за аварии

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя — РИА Новости. Энергоавария оставила без света, воды и тепла часть домов во Владивостоке, специалисты устраняют аварию, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета.

Источник: © РИА Новости

В субботу в соцсетях и местных Telegram-каналах распространилась информация о том, что около 250 домов в Советском районе Владивостока остались без света, воды и отопления.

«Дома остались без света, воды и тепла в Советском районе Владивостока из-за аварии, ведутся ремонтные работы. Аварию планируется устранить в течение двух часов», — сообщил собеседник агентства, не уточнив число отключенных домов.

В субботу утром во Владивостоке было три градуса мороза. Синоптики прогнозировали погоду днем от одного до трёх градусов мороза.

ЖКХ