Во Владивостоке часть домов осталась без света, воды и тепла из-за аварии

В субботу в соцсетях и местных Telegram-каналах распространилась информация о том, что около 250 домов в Советском районе Владивостока остались без света, воды и отопления.
«Дома остались без света, воды и тепла в Советском районе Владивостока из-за аварии, ведутся ремонтные работы. Аварию планируется устранить в течение двух часов», — сообщил собеседник агентства, не уточнив число отключенных домов.
В субботу утром во Владивостоке было три градуса мороза. Синоптики прогнозировали погоду днем от одного до трёх градусов мороза.