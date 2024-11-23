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Полиция начала проверку по факту гибели собак в Усть-Илимском районе

46-летняя женщина рассказала, что неизвестный убил ее питомцев.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На днях в полицию обратилась 46-летняя жительница рабочего поселка Железнодорожный и рассказала, что неизвестный убил ее собак. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

С ее слов, 15 ноября 2024 ее питомцы по имени Малыш и Берта пропали, а через пять дней женщина нашла их тела прямо возле дома.

— Во время опроса соседей полиция установила, что собаки свободно гуляли по территории жилого сектора, что вызывало беспокойство у жителей, в особенности у детей, — прокомментировали в ведомстве.

Сейчас правоохранители начали проверку, тела погибших животных отправили на судебно-ветеринарную экспертизу. Также решают вопрос о заведении уголовного дела.

Помимо этого, за нарушение правил выгула собак на женщину завели административное дело. Напомним, что крупных собак можно выгуливать только на поводке и в намордниках.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчина, устроивший лесной пожар в Забайкалье, отправится на принудительные работы.