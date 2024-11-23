Олбани
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Амурские тигры растерзали 6 собак за неделю в Хабаровском крае

За одну неделю в Хабаровском крае участились случаи нападений амурских тигров на домашних собак. Жертвами хищников стало шесть животных, сообщает официальный сайт управления охотничьего хозяйства краевого правительства.

Источник: Freepik

17 ноября в селе Казакевичево, возле КПП Пограничной службы, амурский тигр задавил собаку, что потребовало вмешательства специалистов. Росприроднадзор оперативно выдал разрешение на отлов животного, и группа экспертов начала активные поиски. В тот же день в селе Лермонтовка, расположенном в Бикинском районе, тигр был замечен на территории населенного пункта. К счастью, в этом случае обошлось без жертв, однако местные жители были предупреждены о необходимости передвигаться с осторожностью.

19 и 20 ноября тигры снова атаковали собак в районе имени Лазо — сразу два животных погибли в частном домовладении в посёлке Сита. Еще одна собака стала жертвой тигра в поселке Корфовский Хабаровского района на улице Арсеньева.

21 ноября в посёлке 24 километр Хабаровского района пропали сразу две собаки. При осмотре территории были обнаружены следы амурского тигра. Специалисты оперативно прибыли на место, чтобы провести дополнительные меры безопасности и попытаться отпугнуть хищника.

флора и фауна