Амурские тигры растерзали 6 собак за неделю в Хабаровском крае

17 ноября в селе Казакевичево, возле КПП Пограничной службы, амурский тигр задавил собаку, что потребовало вмешательства специалистов. Росприроднадзор оперативно выдал разрешение на отлов животного, и группа экспертов начала активные поиски. В тот же день в селе Лермонтовка, расположенном в Бикинском районе, тигр был замечен на территории населенного пункта. К счастью, в этом случае обошлось без жертв, однако местные жители были предупреждены о необходимости передвигаться с осторожностью.
19 и 20 ноября тигры снова атаковали собак в районе имени Лазо — сразу два животных погибли в частном домовладении в посёлке Сита. Еще одна собака стала жертвой тигра в поселке Корфовский Хабаровского района на улице Арсеньева.
21 ноября в посёлке 24 километр Хабаровского района пропали сразу две собаки. При осмотре территории были обнаружены следы амурского тигра. Специалисты оперативно прибыли на место, чтобы провести дополнительные меры безопасности и попытаться отпугнуть хищника.