Амурские тигры растерзали 6 собак за неделю в Хабаровском крае

17 ноября в селе Казакевичево, возле КПП Пограничной службы, амурский тигр задавил собаку, что потребовало вмешательства специалистов. Росприроднадзор оперативно выдал разрешение на отлов животного, и группа экспертов начала активные поиски. В тот же день в селе Лермонтовка, расположенном в Бикинском районе, тигр был замечен на территории населенного пункта. К счастью, в этом случае обошлось без жертв, однако местные жители были предупреждены о необходимости передвигаться с осторожностью.