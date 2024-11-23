На Западном подъезде к Ростову 22-летний парень пострадал в ДТП с фургоном

— Авария произошла в 15:20 на Западном подъезде к Ростову-на-Дону, — уточнили в региональной ГАИ. — По предварительным данным, 35-летний водитель фургона Citroen Jumper отвлекся от дороги на навигатор и врезался в остановившийся легковой автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился 22-летний молодой человек, а после — в еще одну стоящую впереди легковушку Hyundai Grandeur, ей управлял 19-летний водитель.