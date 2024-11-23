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В Иркутске ищут 41-летнего мужчину

В Иркутске с июня не выходит на связь 41-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: ГУ МВД

Последний раз мужчину видели в Свердловском округе Иркутска. Сообщается, что он может быть причастен к кражам из супермаркетов. Мужчина может находиться в любом районе города. Сотового телефона у него нет.

Приметы пропавшего: на вид 45−50 лет, рост 170−175 сантиметров, телосложение худощавое.

Был одет в синие джинсы и чёрную куртку с капюшоном.

Тех, кто знает что-либо о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 102 или по телефону ответственных сотрудников — 89641196420, 89501131137, 89501324888.