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В Самаре автобус № 41 сбил пешехода утром 23 ноября

В Самаре женщина попала в больницу после наезда маршрутного автобуса 23 ноября.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В субботу, 23 ноября, утром в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. В 07:40 пассажирский автобус «ЛиАз» маршрута № 41 сбил пешехода. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«63-летний водитель автобуса ехал по проспекту Кирова в сторону улицы Ставропольской. В ходе движения он наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в пресс-службе.

В момент ДТП в салоне находилось около 60 пассажиров, никто из них не пострадал. А пешехода с места аварии госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

В последнее время участились ДТП с участием общественного транспорта. Ранее в Самаре завели уголовное дело из-за столкновения маршрутного автобуса и грузового автомобиля, в котором пострадали пассажиры. А в Тольятти легковушка врезалась в троллейбус с пассажирами.