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ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Алматы-Усть-Каменогорск

Авария произошла по причине того, что водитель одного из грузовиков не убедился в безопасности разворота и в него врезался другой большегруз.

Источник: ДП области Абай

22 ноября около 10:00 на 952-м километре трассы Алматы-Усть-Каменогорск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области Абай.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Shacman, выполняя дорожные работы по укреплению обочины, совершал манёвр поворота налево. Не убедившись в безопасности манёвра, он допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля Volvo получил травмы и был доставлен в центральную районную больницу села Калбатау для оказания медицинской помощи, — отметили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.