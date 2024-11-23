ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Алматы-Усть-Каменогорск

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Shacman, выполняя дорожные работы по укреплению обочины, совершал манёвр поворота налево. Не убедившись в безопасности манёвра, он допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля Volvo получил травмы и был доставлен в центральную районную больницу села Калбатау для оказания медицинской помощи, — отметили в ведомстве.