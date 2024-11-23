Нижегородского бизнесмена Дзепу арестовали по делу о мошенничестве

По информации ведомства, с декабря 1997 по август 2010 года преступная группа, куда входил Дзепа, заключала инвестконтракты от имени подконтрольных им одиннадцати ООО с администрацией города. По условиям контракта, организации должны были выполнить реконструкции и капремонт 30 объектов муниципального имущества. Однако преступники выполнять обязательства не планировал.