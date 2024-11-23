Нижегородского бизнесмена Дзепу арестовали по делу о мошенничестве

Нижегородскому бизнесмену Дмитрию Дзепе грозит до 10 лет лишения свободы по делу о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
По информации ведомства, с декабря 1997 по август 2010 года преступная группа, куда входил Дзепа, заключала инвестконтракты от имени подконтрольных им одиннадцати ООО с администрацией города. По условиям контракта, организации должны были выполнить реконструкции и капремонт 30 объектов муниципального имущества. Однако преступники выполнять обязательства не планировал.
В мэрию были предоставлены документы о выполненных работах, хотя в действительности работы не были выполнены. Преступники незаконно оформили право собственности на нежилые строения и земельные участок на физическое лицо и ООО, похитив имущественный комплекс. Причиненный ущерб региону составил 201 млн рублей.
Позднее, в период с 2003 по 2004 годы преступники легализовали похищенный имущественный комплекс, придав ему вид правомерного владения. Следователи МВД собрали достаточно доказательств, чтобы завести уголовное дело по статьям УК РФ «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
21 ноября по данному делу был задержан нижегородец Дмитрий Дзепа, который ранее занимал пост заместителя мэра Нижнего Новгорода. Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.