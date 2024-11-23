«Быстро говори!»: в Иркутске 16-летний студент во время драки ударил своего знакомого ножом

После этого короткого диалога подросток несколько раз ударяет своего знакомого кулаком в лицо, пинает, срывает шапку. Вокруг ходят невольные очевидцы, ведь происходит все возле одного из супермаркетов. Жертва не дает себя в обиду и бьет нападавшего … ножом. Раздается громкий крик, а после видео резко обрывается.