«Быстро говори!»: в Иркутске 16-летний студент во время драки ударил своего знакомого ножом

— Быстро говори!
— Нет!
После этого короткого диалога подросток несколько раз ударяет своего знакомого кулаком в лицо, пинает, срывает шапку. Вокруг ходят невольные очевидцы, ведь происходит все возле одного из супермаркетов. Жертва не дает себя в обиду и бьет нападавшего … ножом. Раздается громкий крик, а после видео резко обрывается.
Произошло все днем 20 ноября 2024 на улице Мира в Иркутске. Первокурсники одного из средних специальных учебных заведений что-то не поделили между собой, началась словесная перепалка, а после — жестокая драка. Очевидцы сняли происходящее на камеру.
Известно, что пострадавший обратился в больницу, сейчас с ним все в порядке.
— Полицейские проводят всестороннюю проверку по факту причинения телесных повреждений подростку. Сейчас работают с 16-летними участниками конфликта и их законными представителями, — рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.
В СУ СКР по региону также сообщили, что все обстоятельства на данный момент уточняются. Прокуратура региона контролирует ход и результаты проверки.