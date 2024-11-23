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«Быстро говори!»: в Иркутске 16-летний студент во время драки ударил своего знакомого ножом

Полиция начала проверку по факту драки между 16-летними подростками в Иркутске.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

— Быстро говори!

— Нет!

После этого короткого диалога подросток несколько раз ударяет своего знакомого кулаком в лицо, пинает, срывает шапку. Вокруг ходят невольные очевидцы, ведь происходит все возле одного из супермаркетов. Жертва не дает себя в обиду и бьет нападавшего … ножом. Раздается громкий крик, а после видео резко обрывается.

Произошло все днем 20 ноября 2024 на улице Мира в Иркутске. Первокурсники одного из средних специальных учебных заведений что-то не поделили между собой, началась словесная перепалка, а после — жестокая драка. Очевидцы сняли происходящее на камеру.

Известно, что пострадавший обратился в больницу, сейчас с ним все в порядке.

— Полицейские проводят всестороннюю проверку по факту причинения телесных повреждений подростку. Сейчас работают с 16-летними участниками конфликта и их законными представителями, — рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.

В СУ СКР по региону также сообщили, что все обстоятельства на данный момент уточняются. Прокуратура региона контролирует ход и результаты проверки.