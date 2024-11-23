9-летний мальчик погиб в ДТП под Молодечно, перебегая дорогу

Вечером 22 ноября в деревне Тюрли Молодечненского района Минской области на дороге в результате ДТП погиб 9-летний мальчик, сообщает УВД Минского облисполкома.
Трагедия случилась на деревенской улице, по которой на автомобиле Audi Q7 ехал 25-летний местный житель. Мальчик перебегал дорогу по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля и был им сбит. Ребенок умер на месте происшествия.
На месте ДТП вечером 22 ноября работала следственно-оперативная группа.
Кстати, ГАИ Гомельской и Могилевской областей призвали водителей и пешеходов быть максимально внимательными и осторожными из-за ухудшения погоды 23 ноября (здесь подробнее).
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