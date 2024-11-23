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Жители Екатеринбурга столкнулись с новым видом мошенничества

Теперь жулики представляются сотрудниками поликлиники.

Жители Екатеринбурга столкнулись с новым видом мошенничества. Теперь аферисты представляются сотрудниками поликлиники и просят продиктовать код из смс. Мошенники уверяют доверчивых граждан, что без кода они не смогу записаться на прием к врачу.

Одной из жертв уже стала жительница Железнодорожного района.

— Сбитая с толку заявительница продиктовала цифры из сообщения, которые оказались кодом для смены пользователя в ее онлайн банке. Таким образом, злоумышленники смогли похитить с ее счета все имевшиеся деньги, — сообщили в пресс-группе УМВД.

Напомним, что в Екатеринбурге женщина передала 7 миллионов рублей аферисту. Перед этим мошенники убедили ее в том, что от ее имени финансируются вооруженные силы Украины.