В Омской области за минувшие сутки зафиксировали три пожара

За прошедшие сутки в Омской области произошли три пожара. Спасатели устанавливают причины возгорания.
Первый пожар произошел в деревне Петровка. Здесь загорелся сарай на площади 200 кв.м. Сразу пятнадцать пожарных и четыре единицы техники привлекли к тушению огня.
Сообщение о втором пожаре поступило из села Знаменское. Вчера вечером там загорелся частный дом. Площадь возгорания составила 64 кв.м. К тушению огня привлекли семь пожарных и три единицы техники.
Фото: МЧС России по Омской области.
Последний пожар произошел в Омске на улице Светлой. Огонь охватил балкон квартиры на четвертом этаже. Помимо балкона, пламя уничтожило личные вещи хозяев. На тушение огня выехали десять пожарных и три единицы техники.
Спасатели проводят проверку и устанавливают причины возгорания. За минувшие сутки обошлось без пострадавших.