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В Омской области за минувшие сутки зафиксировали три пожара

Обошлось без пострадавших.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Омской области произошли три пожара. Спасатели устанавливают причины возгорания.

Первый пожар произошел в деревне Петровка. Здесь загорелся сарай на площади 200 кв.м. Сразу пятнадцать пожарных и четыре единицы техники привлекли к тушению огня.

Сообщение о втором пожаре поступило из села Знаменское. Вчера вечером там загорелся частный дом. Площадь возгорания составила 64 кв.м. К тушению огня привлекли семь пожарных и три единицы техники.

Фото: МЧС России по Омской области.

Последний пожар произошел в Омске на улице Светлой. Огонь охватил балкон квартиры на четвертом этаже. Помимо балкона, пламя уничтожило личные вещи хозяев. На тушение огня выехали десять пожарных и три единицы техники.

Спасатели проводят проверку и устанавливают причины возгорания. За минувшие сутки обошлось без пострадавших.