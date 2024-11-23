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Трэш-блогера Хиккана депортируют из России на Украину

YouTube-блогер Хиккан (Xikkasgrandma, Алексей Савин) признан нежелательным лицом в РФ и готовится к депортации на Украину, гражданином которой является.

Источник: Соцсети

Об этом сообщают «Осторожно, новости».

Хиккан стал известен в прошлые годы из-за влогов в маске Юлии Тимошенко, в 2018 году он раскрыл свою личность, в последние годы начал участвовать в треш-стримах на территории России.

Сообщается, что в прошлом месяце УМВД по Орловской области признало блогера «нежелательным лицом» после участия в треш-стриме в Орле, где два брата под псевдонимом «Орловские огры» перед камерой избили свою знакомую. Братья были помещены в СИЗО в рамках уголовного дела, Хиккана решили депортировать на родину, так как он не получил российский паспорт.

Сейчас Савкина заключили в депортационный центр на три месяца, пишут «Осторожно, новости».