Трэш-блогера Хиккана депортируют из России на Украину

Об этом сообщают «Осторожно, новости».
Хиккан стал известен в прошлые годы из-за влогов в маске Юлии Тимошенко, в 2018 году он раскрыл свою личность, в последние годы начал участвовать в треш-стримах на территории России.
Сообщается, что в прошлом месяце УМВД по Орловской области признало блогера «нежелательным лицом» после участия в треш-стриме в Орле, где два брата под псевдонимом «Орловские огры» перед камерой избили свою знакомую. Братья были помещены в СИЗО в рамках уголовного дела, Хиккана решили депортировать на родину, так как он не получил российский паспорт.
Сейчас Савкина заключили в депортационный центр на три месяца, пишут «Осторожно, новости».