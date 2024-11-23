Трэш-блогера Хиккана депортируют из России на Украину

Сообщается, что в прошлом месяце УМВД по Орловской области признало блогера «нежелательным лицом» после участия в треш-стриме в Орле, где два брата под псевдонимом «Орловские огры» перед камерой избили свою знакомую. Братья были помещены в СИЗО в рамках уголовного дела, Хиккана решили депортировать на родину, так как он не получил российский паспорт.