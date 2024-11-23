На трассе под Красноярском сотрудники ДПС помогли спасти большегруз

Сотрудники ДПС помогли водителю большегруза на трассе под Красноярском. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
Автомобиль КамАЗ съехал на обочину на 87-м километре трассы Р-257 «Енисей». Он не мог самостоятельно возобновить движение и полностью перекрыл одну полосу.
Выяснилось, что грузовик, следовавший из Кемеровской области, занесло и он застрял в снегу. Сотрудники ДПС пришли на помощь, попросили водителя проезжавшего большегруза поспособствовать в вызволении застрявшего грузовика.
Машину удалось вызволить из снежного плена.
Ранее сообщалось о смертельном ДТП с участием грузовика и иномарки. Погибли два человека.