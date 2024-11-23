74-летний пенсионер погиб под колесом собственного мотоблока в Столбцовском районе утром 22 ноября. Как сообщили в УВД Минского облисполкома, трагедия произошла на дороге Столбцы-Задворье-Слобода. Мужчина ехал на мотоблоке с прицепом, почувствовал себя плохо и съехал в кювет. Пенсионер выпал из мотоблока и попал под заднее колесо прицепа.
Мужчина погиб на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.
Мы писали, что вечером 22 ноября 9-летний мальчик погиб в ДТП под Молодечно, перебегая дорогу (здесь подробности), а также как спасали белорусов, попавших в беду при штурме горных вершин: в России и Таджикистане спасатели подлетали на вертолете, а в Турции увидели сигналы сестер-туристок из ниши горы (все подробности здесь).
Кстати, ГАИ Гомельской и Могилевской областей призвали водителей и пешеходов быть максимально внимательными и осторожными из-за ухудшения погоды 23 ноября (здесь подробнее).