Пенсионер погиб под колесом собственного мотоблока в Столбцовском районе

Мы писали, что вечером 22 ноября 9-летний мальчик погиб в ДТП под Молодечно, перебегая дорогу (здесь подробности), а также как спасали белорусов, попавших в беду при штурме горных вершин: в России и Таджикистане спасатели подлетали на вертолете, а в Турции увидели сигналы сестер-туристок из ниши горы (все подробности здесь).