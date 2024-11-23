Сотрудники ФСБ задержали в Башкирии двух вымогателей

Двое ранее судимых жителей города Туймазы, 1984 г. р. и 1991 г. р., угрожая физической расправой и насилием представителю мусульманского духовенства и членам его семьи, вымогали у него 2,5 миллиона рублей. Тогда потерпевший обратился в органы ФСБ.