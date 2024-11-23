Сотрудники ФСБ задержали в Башкирии двух вымогателей

Двое ранее судимых жителей города Туймазы, 1984 г. р. и 1991 г. р., угрожая физической расправой и насилием представителю мусульманского духовенства и членам его семьи, вымогали у него 2,5 миллиона рублей. Тогда потерпевший обратился в органы ФСБ.
«При получении требуемых денежных средств члены группы задержаны с поличным», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Башкирии, отметив при этом, что преступники специализировались на вымогательствах «с применением насильственных действий, угроз причинения вреда имуществу и здоровью».
На основании материалов УФСБ в отношении представителей преступной группы МВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Туймазинским межрайонным судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на вскрытие всех обстоятельств противоправной деятельности и выявление иных преступлений, совершенных членами группы. Устанавливается круг лиц, входивших в ее состав», — заключили в УФСБ России по Башкирии.