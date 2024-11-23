Олбани
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники ФСБ задержали в Башкирии двух вымогателей

Сотрудники УФСБ по Башкирии пресекли деятельность преступной группы, члены которой совершали преступления, представляющие высокую общественную опасность.

Источник: УФСБ России по РБ

Двое ранее судимых жителей города Туймазы, 1984 г. р. и 1991 г. р., угрожая физической расправой и насилием представителю мусульманского духовенства и членам его семьи, вымогали у него 2,5 миллиона рублей. Тогда потерпевший обратился в органы ФСБ.

«При получении требуемых денежных средств члены группы задержаны с поличным», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Башкирии, отметив при этом, что преступники специализировались на вымогательствах «с применением насильственных действий, угроз причинения вреда имуществу и здоровью».

На основании материалов УФСБ в отношении представителей преступной группы МВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Туймазинским межрайонным судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на вскрытие всех обстоятельств противоправной деятельности и выявление иных преступлений, совершенных членами группы. Устанавливается круг лиц, входивших в ее состав», — заключили в УФСБ России по Башкирии.