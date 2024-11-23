Красноярец обманул девушку на 8 тысяч рублей под видом риэлтора

Мошенник нашёл в социальной сети объявление о том, что девушка ищет жилье. Он связался с ней и предложил свою помощь, представившись риэлтором. Он подкрепил свои слова фотографиями случайной квартиры, которые нашел в интернете.
Встретившись с девушкой в кафе, он заключил с ней договор на оказание услуг по поиску жилья и взял с неё 8 тысяч рублей. Затем мошенник назвал случайный адрес и предоставил вымышленный номер телефона «хозяйки».
Когда девушка пришла к указанной квартире, никто не открыл ей дверь, а дозвониться до «арендодателя» не удалось. После этого она попыталась вернуть деньги у риелтора, но он перестал выходить на связь. Обманутая гражданка обратилась в полицию.
В результате было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемый был найден, он признал свою вину, полностью возместив ущерб.
Расследование завершено, вскоре дело будет передано в суд. Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.