Олбани
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярец обманул девушку на 8 тысяч рублей под видом риэлтора

Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Источник: РИА "Новости"

Мошенник нашёл в социальной сети объявление о том, что девушка ищет жилье. Он связался с ней и предложил свою помощь, представившись риэлтором. Он подкрепил свои слова фотографиями случайной квартиры, которые нашел в интернете.

Встретившись с девушкой в кафе, он заключил с ней договор на оказание услуг по поиску жилья и взял с неё 8 тысяч рублей. Затем мошенник назвал случайный адрес и предоставил вымышленный номер телефона «хозяйки».

Когда девушка пришла к указанной квартире, никто не открыл ей дверь, а дозвониться до «арендодателя» не удалось. После этого она попыталась вернуть деньги у риелтора, но он перестал выходить на связь. Обманутая гражданка обратилась в полицию.

В результате было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемый был найден, он признал свою вину, полностью возместив ущерб.

Расследование завершено, вскоре дело будет передано в суд. Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.