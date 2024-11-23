В Туймазах арестовали банду, терроризировавшую представителя мусульманского духовенства и его семью

В башкирском городе Туймазы задержали банду вымогателей. Об этом рассказала пресс-служба ФСБ республики.
Двое ранее судимых жителей города 33 и 40 лет угрожали расправой представителю мусульманского духовенства и членам его семьи, а также вымогали у него 2,5 миллиона рублей. Мужчина обратился за помощью в ФСБ, после этого злоумышленников поймали с поличным во время передачи денег и задержали.
Выяснилось, что мужчины и до этого промышляли подобным. На них завели уголовное дело по статье «Вымогательство», сейчас они находятся под арестом.
В настоящее время силовики проводят следствие и выясняют все обстоятельства преступлений, устанавливается личности остальных членов банды.
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