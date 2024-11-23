В Туймазах арестовали банду, терроризировавшую представителя мусульманского духовенства и его семью

Двое ранее судимых жителей города 33 и 40 лет угрожали расправой представителю мусульманского духовенства и членам его семьи, а также вымогали у него 2,5 миллиона рублей. Мужчина обратился за помощью в ФСБ, после этого злоумышленников поймали с поличным во время передачи денег и задержали.