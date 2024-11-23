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Житель Башкирии задохнулся едким дымом

Житель деревни Старые Турбаслы города Уфы не сгорел при пожаре, но задохнулся едким дымом и умер. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии.

Источник: Башинформ

Как рассказали спасатели в частном доме загорелось домашнее имущество в частном доме. До прибытия пожарных эвакуирован 60-летний хозяин дома. Позже медики констатировали его смерть.

Пожарные муниципальной пожарной охраны Уфы ликвидировали горение на площади 4 квадратных метра. Как наиболее вероятная, предварительно рассматривается версия неосторожности при курении погибшим.

Пожарного извещателя в этом доме не было, который мог бы вовремя среагировать на малейшее задымление и издать громкий предупреждающий сигнал.

МЧС
пожары