Житель Башкирии задохнулся едким дымом

Как рассказали спасатели в частном доме загорелось домашнее имущество в частном доме. До прибытия пожарных эвакуирован 60-летний хозяин дома. Позже медики констатировали его смерть.
Пожарные муниципальной пожарной охраны Уфы ликвидировали горение на площади 4 квадратных метра. Как наиболее вероятная, предварительно рассматривается версия неосторожности при курении погибшим.
Пожарного извещателя в этом доме не было, который мог бы вовремя среагировать на малейшее задымление и издать громкий предупреждающий сигнал.