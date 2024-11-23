«Довела до греха!»: Под Ростовом жена из злости потребовала от мужа, чтобы тот ее убил

Жители Ростовской области — 43-летний Александр и 41-летняя Ирина — вместе уже 17 лет. По словам знакомых пары, женщина всегда была верна, но гражданский супруг все эти годы отчаянно ее ревновал. В результате, страсти и эмоции, царившие в семье, и довели до беды.
На скорой раненую мужем доставили в ЦРБ Иван МАКЕЕВ.
«ОБЫЧНО — ТИХИЙ, А ТУТ ЕГО ПОНЕСЛО!».
По словам источника издания, в тот день, который чуть не стоил Ирине жизни, она принимала в гостях соседа. Александр был на работе. А вернувшись домой, увидел такую картину: его сожительница выпивает на кухне с другим мужчиной.
— Обычно, Саша тихий и спокойный, а тут его как понесло! Начал кричать, а потом ударил меня, — расскажет чуть позже Ирина оперативникам.
Сосед, видимо, почуяв, что запахло жареным, быстро ушел. Александр же продолжал злиться. Впрочем, и Ирина не стала держать язык за зубами, а лишь подначивала мужа. Тогда тот взял в руки кухонный нож. Но Ирину это не напугало.
— Он просто уже достал меня ревностью и упреками. Я так на него разозлилась и в порыве эмоций сказала: «Давай, добей меня!», — вспоминает женщина.
Словно в мыльной драме, она все настойчивей требовала от Александра лишить его жизни. Конечно, умирать не собиралась, просто дразнила ревнивого сожителя. В какой-то момент она сама поднесла руку, в которой тот держал нож, к своей груди.
— Ну, давай, чего ты ждешь? Добивай! — твердила Ирина одно и то же.
На мужчину завели уголовное дело Олег ЗОЛОТО.
ЕЕ — В БОЛЬНИЦУ, ЕГО — В ОТДЕЛ.
И тут произошло то, чего никто из пары не ожидал.
— Я так и не понял, как так вышло, что я надавил на нож и вонзил его. Наверное, в тот момент сказалось мое нервозное состояние. Довела она меня все же до греха! — признался уже на допросе Александр.
На платье от раны появилось алое пятно, не на шутку напугав супругов. Александр стал останавливать кровь и параллельно звонить в «скорую». Врачи отвезли женщину в больницу. Он же поехал в отдел полиции давать показания. Александр во всем признался. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
К тому моменту, как материалы ушли в суд, Ирина выздоровела. Пара помирилась. На судебном заседании она попросила не отправлять сожителя за решетку. Вину Александра признали и приговорили к трем годам лишения свободы условно.
Ревнивца отвезли в отдел полиции Светлана Макеева.