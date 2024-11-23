Венесуэла экстрадирует россиянина по делу о наркотрафике

Ранее в Симферополе суд приговорил троих местных жителей к длительным срокам заключения за сбыт наркотиков. Они делали закладки и с помощью мессенджера скидывали геолокации. Действовали на территории Симферополя, Ялты, Алушты и Евпатории. Из тайников было изъято более 38 граммов марихуаны и более 31 грамма мефедрона.