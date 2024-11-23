Глава СК взял на контроль расследование ДТП с автобусом в Красноярском крае

Напомним, что 21 ноября водитель большегруза протаранил пассажирский транспорт на трассе «Енисей» в районе деревни Верхняя Бирюса, не справившись с управлением. После этого и фура, и автобус оказались в кювете. В последнем пострадали три человека: водитель два пассажира обратились за медицинской помощью.