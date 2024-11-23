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Глава СК взял на контроль расследование ДТП с автобусом в Красноярском крае

Расследование аварии с автобусом «Красноярск-Шушенское» продолжается.

Источник: ГУ МВД

22 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование аварии с рейсовым автобусом «Красноярск-Шушенское». Он потребовал у коллег из Красноярского края предоставить доклад о проделанной работе по этому резонансному делу.

Напомним, что 21 ноября водитель большегруза протаранил пассажирский транспорт на трассе «Енисей» в районе деревни Верхняя Бирюса, не справившись с управлением. После этого и фура, и автобус оказались в кювете. В последнем пострадали три человека: водитель два пассажира обратились за медицинской помощью.

Было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан. Его расследование продолжается.

СК