Пожар унес жизнь пожилого жителя Старых Турбаслов

Под Уфой произошел смертельный пожар. Подробности рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Трагедия случилась в деревне Старые Турбаслы. Пожар возник внутри частного дома. До прибытия огнеборцев из полыхающего строения эвакуировали 60-летнего хозяина дома. К сожалению, позже медики констатировали его смерть.
Пожарным муниципальной пожарной охраны Уфы удалось ликвидировать горение на площади четырех квадратных метров. Согласно предварительной версии дознавателя МЧС, все случилось из-за неосторожности при курении. Известно, что в доме погибшего не было пожарного извещателя.
— Он мог бы вовремя среагировать на малейшее задымление и издать громкий предупреждающий сигнал, — заявили в МЧС.
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