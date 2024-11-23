Олбани
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар унес жизнь пожилого жителя Старых Турбаслов

Под Уфой пожар погубил 60-летнего жителя деревни.
Источник: Комсомольская правда

Под Уфой произошел смертельный пожар. Подробности рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Трагедия случилась в деревне Старые Турбаслы. Пожар возник внутри частного дома. До прибытия огнеборцев из полыхающего строения эвакуировали 60-летнего хозяина дома. К сожалению, позже медики констатировали его смерть.

Пожарным муниципальной пожарной охраны Уфы удалось ликвидировать горение на площади четырех квадратных метров. Согласно предварительной версии дознавателя МЧС, все случилось из-за неосторожности при курении. Известно, что в доме погибшего не было пожарного извещателя.

— Он мог бы вовремя среагировать на малейшее задымление и издать громкий предупреждающий сигнал, — заявили в МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.