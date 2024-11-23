Егерь по неосторожности выстрелил в охотника в Боханском районе

В Боханском районе по факту гибели охотника завели уголовное дело. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД и СК России по Иркутской области.
По версии следствия, 21 ноября 2024 на одной из баз отдыха около села Вершина в лесу в гостевом доме егерь разряжал гладкоствольное оружие и нажал на курок. Пуля попала прямо в охотника, который стоял напротив. 37-летний мужчина погиб на месте от полученного ранения. По предварительной версии, выстрел произошел непреднамеренно.
— Следователи совместно с полицейскими выясняют все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы, — рассказали в ведомстве.
Подозреваемого задержали, сейчас он находится на допросе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 46-летняя жительница Иркутской области обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный убил ее собак. 15 ноября ее питомцы по имени Малыш и Берта пропали, а через пять дней женщина нашла их тела прямо возле дома.