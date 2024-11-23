Раскрыто убийство 20-летней давности в Санкт-Петербурге

Однако в ноябре 2023 года оперативники задержали 49-летнего петербуржца по подозрению в совершении этого преступления. По версии следствия, 24 декабря 2003 года между подозреваемым и жертвой произошёл внезапный конфликт из-за распития спиртных напитков. В ходе конфликта подозреваемый нанёс потерпевшему смертельное ножевое ранение в шею и скрылся с места происшествия.