«Разогнавшись, выбросил тело из машины»: убийца жестоко расправился с двумя девушками в Бурятии и скрывался 16 лет

Жителей Бурятии в 2000-х годах до глубины души поразила история зверского убийства — неизвестный жестоко расправился с ребенком.
Случилось все в сентябре в городе Северобайкальске. 12-летняя школьница шла с уроков, только вот дойти до дома ей было не суждено… На пути она встретила жестокого убийцу. Ее тело нашли прохожие на окраине города, на пляже. Изверг не оставил никаких следов, зацепок, полицейские не смогли отыскать ни одного свидетеля.
Город начал жить дальше, жители приходили в себя. Спустя два года местные средства массовой информации вновь огорошила новость:
— На обочине дороги в пригороде найдено тело 21-летний работницы библиотеки!
И снова никаких улик и свидетелей. Жители города начали бояться — вдруг появился серийный маньяк?! Со временем все немного успокоились, но только не родственники погибших. Более 15 лет их терзала неизвестность: кто и зачем расправился с детьми?
Полиция все это время продолжала поиски, и вот появилась первая зацепка! К убийству может быть причастен 42-летний житель Челябинска, который в те годы как раз жил в Северобайкальске. Оперативники дождались, когда он очередной раз придет в Бурятию, чтобы навестить родственников, и неожиданно нагрянули к нему.
Начали осторожно расспрашивать об убийствах тех лет, он сразу же сознался. Позже подробно рассказал, как убивал.
12-летнюю школьницу обманом заманил в лес, где изнасиловал и задушил платком, который был на ее шее. На этом издевательства не закончились. Он ударил ее ножом в шею и поясницу, а после сбежал.
— Девушку встретил на остановке, она искала попутку. Предложил подвезти, после чего вывез в лес, где изнасиловал. Он ударил в грудь ножом, а потом разогнавшись по трассе, выкинул из машины, — рассказали тогда корреспонденту КП-Иркутск в Следкоме.
Позже он выбросил ее сумку. Следователи нашли ее лишь спустя 16 (!) лет, когда проверяли показания.
В 2021 году суд вынес решение. Сначала приговорили к 18 годам, но из-за того, что ранее он уже был судим за хулиганство и ношение холодного оружия, отправили в колонию строгого режима на 19 лет.