«Разогнавшись, выбросил тело из машины»: убийца жестоко расправился с двумя девушками в Бурятии и скрывался 16 лет

Полиция все это время продолжала поиски, и вот появилась первая зацепка! К убийству может быть причастен 42-летний житель Челябинска, который в те годы как раз жил в Северобайкальске. Оперативники дождались, когда он очередной раз придет в Бурятию, чтобы навестить родственников, и неожиданно нагрянули к нему.