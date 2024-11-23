Спасатели ампутировали ногу туристу, застрявшему в расщелине на 20 часов

Несчастный случай произошел накануне с 60-летний мужчиной, который во время сплава с друзьями на реке Франклин в Тасмании упал в расщелину скалы. В момент инцидента они уже находились на берегу, и турист отошел, чтобы изучить местность. Пострадавший поскользнулся и оказался зажатым между камнями в порогах. Примерно через час с его смарт-часов поступил сигнал о помощи, и спасатели получили информацию о его местонахождении.