В Ростовской области из-за люстры сгорел дом, где живет семья с двумя детьми

В Шахтах Ростовской области семья с двумя детьми лишилась дома из-за бытового пожара. Как рассказали 23 ноября в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области, причиной возгорания стало короткое замыкание.
— ЧП произошло рано утром на улице Юношеской. По счастливой случайности в момент начала пожара вовремя проснулся глава семьи, — прокомментировали в экстренном ведомстве. — Мужчина заметил, как в комнате искрит люстра, и по натяжному потолку огонь практически мгновенно распространился по всему помещению.
Домочадцы пытались сбить пламя самостоятельно, но попытки оказались безуспешными, и лишь после этого вызвали пожарную охрану, упустив драгоценное время. К тому моменту, когда на объект приехали специалисты, огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Его тушили 12 пожарных с помощью четырех единиц спецтехники.
— К счастью, в пожаре никто не пострадал, — добавили в ГУ МЧС по Ростовской области и напомнили. — При возникновении пожара нельзя медлить — нужно сразу звонить по номерам «101» или «112» и установить дома пожарный извещатель, который точно разбудит всю семью в случае возгорания.