В Ростовской области из-за люстры сгорел дом, где живет семья с двумя детьми

— К счастью, в пожаре никто не пострадал, — добавили в ГУ МЧС по Ростовской области и напомнили. — При возникновении пожара нельзя медлить — нужно сразу звонить по номерам «101» или «112» и установить дома пожарный извещатель, который точно разбудит всю семью в случае возгорания.