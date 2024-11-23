Угрозы о массовом нападении на школы Перми прокомментировали власти

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края пояснили, что после поступления информации о нападении на школы информацию стали проверять правоохранительные органы. Сейчас они проводят проверку. В минтербезе уточнили, что в Перми приняли меры для обеспечения безопасности населения.