Угрозы о массовом нападении на школы Перми прокомментировали власти

Власти прокомментировали угрозы о массовом нападении на школы Перми 23 ноября.
Речь идёт о сообщениях, опубликованных 22 ноября в анонимном телеграм-канале. В них говорилось, что нападение произойдёт сразу на несколько образовательных учреждений. Среди них — школы №№ 91, 132, 127, 146, 6.
В Министерстве территориальной безопасности Пермского края пояснили, что после поступления информации о нападении на школы информацию стали проверять правоохранительные органы. Сейчас они проводят проверку. В минтербезе уточнили, что в Перми приняли меры для обеспечения безопасности населения.
«Призываем граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации. Напомним, что за преступления, связанные с распространением ложной информации об угрозе терактов, предусмотрена ответственность. Единый телефон вызова служб экстренного реагирования: 112 — с мобильного телефона вызов бесплатный», — прокомментировали ситуацию в минтербезе Пермского края.
При этом отдельно власти и полиция опровергли сообщение о нападении на школу № 91, где якобы произошла стрельба 23 ноября. Министерство территориальной безопасности и МВД заявили, что информация о стрельбе ложная. В школе не происходило происшествий.