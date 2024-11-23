«Одна машина врезалась в дерево, у второй искорежен капот». Подросток-пассажир и 42-летний водитель пострадали в ДТП в Витебске

Мы писали, что вечером 22 ноября 9-летний мальчик погиб в ДТП под Молодечно, перебегая дорогу по пешеходному переходу (здесь подробнее). А утром 22 ноября пенсионер, которому стало плохо за рулем, погиб под колесом собственного мотоблока в Столбцовском районе (подробности здесь).