«Одна машина врезалась в дерево, у второй искорежен капот». Подросток-пассажир и 42-летний водитель пострадали в ДТП в Витебске

Вечером 22 ноября в Витебске возле дома № 100 по ул. Ленинградской произошло ДТП, в котором пострадал 14-летний подросток, сообщила Госавтоинспекция Витебской области.
По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля Opel Zafira при повороте налево столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Volkswagen Passat, которым управлял 42-летний водитель. От удара одна машина врезалась в дерево, стоящее у дороги, у второй покорежен капот.
В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen и ехавший с ним в качестве пассажира ребенок 2010 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
Мы писали, что вечером 22 ноября 9-летний мальчик погиб в ДТП под Молодечно, перебегая дорогу по пешеходному переходу (здесь подробнее). А утром 22 ноября пенсионер, которому стало плохо за рулем, погиб под колесом собственного мотоблока в Столбцовском районе (подробности здесь).