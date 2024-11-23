Глава СКР поручил завести уголовное дело из-за избиения школьницы в Иркутске

Глава Следкома России поручил завести уголовное дело по факту избиения школьницы. Об этом КП-Иркутск сообщили в СКР по Иркутской области.
Напомним, в сети появился ролик, на котором видно, что подростки избили девушку в микрорайоне Синюшина гора. Ей понадобилась помощь врачей. Тогда в ГУ МВД и СК начали проверку, ситуацией заинтересовалась прокуратура региона.
— Председатель Следственного комитета дал указание руководителю СУ СК России по Иркутской области завести уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, — уточнили в ведомстве.
Корреспонденту КП-Иркутск удалось узнать, что участницам драки от 13 до 16 лет, когда-то они были друзьями.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что егерь по неосторожности выстрелил в охотника в Боханском районе. 37-летний мужчина погиб на месте. Следователи завели уголовное дело.