Глава СКР поручил завести уголовное дело из-за избиения школьницы в Иркутске

Напомним, в сети появился ролик, на котором видно, что подростки избили девушку в микрорайоне Синюшина гора. Ей понадобилась помощь врачей. Тогда в ГУ МВД и СК начали проверку, ситуацией заинтересовалась прокуратура региона.