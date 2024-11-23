Олбани
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СКР поручил завести уголовное дело из-за избиения школьницы в Иркутске

Источник: Комсомольская правда

Глава Следкома России поручил завести уголовное дело по факту избиения школьницы. Об этом КП-Иркутск сообщили в СКР по Иркутской области.

Напомним, в сети появился ролик, на котором видно, что подростки избили девушку в микрорайоне Синюшина гора. Ей понадобилась помощь врачей. Тогда в ГУ МВД и СК начали проверку, ситуацией заинтересовалась прокуратура региона.

— Председатель Следственного комитета дал указание руководителю СУ СК России по Иркутской области завести уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, — уточнили в ведомстве.

Корреспонденту КП-Иркутск удалось узнать, что участницам драки от 13 до 16 лет, когда-то они были друзьями.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что егерь по неосторожности выстрелил в охотника в Боханском районе. 37-летний мужчина погиб на месте. Следователи завели уголовное дело.