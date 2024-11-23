В Дагестане опрокинулся микроавтобус с пассажирами

22 ноября стало известно, что в Ижевске автобус с 50 пассажирами протаранил забор школы после ДТП с легковым автомобилем. Предположительно, водитель автобуса не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Там автобус столкнулся с кроссовером Mazda CX-5.