В Ростовской области трое пострадали в ДТП из-за выехавшего на встречку авто

— В 1:35 в Новочеркасске, на спуске Герцена, 20-летний водитель Lada Vesta, по предварительным данным, нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, — прокомментировали в региональной ГАИ. — В результате «Лада» столкнулась с автомобилем Volkswagen Jetta, который ехал навстречу, — за рулем иномарки был 46-летний водитель.