В Ростовской области трое пострадали в ДТП из-за выехавшего на встречку авто

В Новочеркасске Ростовской области в ночь на субботу, 23 ноября, произошла авария, в результате которой в больнице оказались три человека. Подробности произошедшего обнародовали в отделе пропаганды Управления Госавтоинспекции по Ростовской области.
— В 1:35 в Новочеркасске, на спуске Герцена, 20-летний водитель Lada Vesta, по предварительным данным, нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, — прокомментировали в региональной ГАИ. — В результате «Лада» столкнулась с автомобилем Volkswagen Jetta, который ехал навстречу, — за рулем иномарки был 46-летний водитель.
После столкновения «Лада» съехала с дороги и врезалась в отбойник.
— В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу водитель автомобиля «Лада Веста», водитель автомобиля «Фольксваген» и его 23-летний пассажир — добавили в Гоавтоинспекции Ростовской области.
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