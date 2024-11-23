В Германии вынесли приговор украинцу за изнасилование беременной

По его данным, осужденный переехал в Германию после начала специальной военной операции, и поселился у земляков в берлинском районе Хеллерсдорф. В сентябре 2023 года он напал на соседку по квартире. Она была на девятом месяце беременности. Украинец вытащил ее из кровати, приставил нож к шее и душил до потери сознания. Когда потепревшая пришла в себя, он ее изнасиловал.
Отмечается, что малыш родился здоровым спустя несколько дней. Украинка переехала с ним в Польшу.
Берлинский суд признал мужчину виновным в особо тяжком изнасиловании и нанесении тяжких телесных повреждений.
Ранее Ордынский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 62-летнего гражданина Германии, который расправился с российской пенсионеркой 27 лет назад.