В Германии вынесли приговор украинцу за изнасилование беременной

По его данным, осужденный переехал в Германию после начала специальной военной операции, и поселился у земляков в берлинском районе Хеллерсдорф. В сентябре 2023 года он напал на соседку по квартире. Она была на девятом месяце беременности. Украинец вытащил ее из кровати, приставил нож к шее и душил до потери сознания. Когда потепревшая пришла в себя, он ее изнасиловал.