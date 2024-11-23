Женщина погибла на пожаре из-за непотушенной сигареты в Усольском районе

В садоводстве «Строитель» Усольского района 23 ноября произошел пожар. Как рассказали КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, пламя охватило дом из-за непотушенной сигареты.
— Хозяйка закурила и уснула, окурок упал на пол. Начался пожар, огонь перекинулся на диван. Женщина проснулась и успела выбраться на улицу, но, от полученных травм, погибла на месте, — уточнили в МЧС.
Пламя охватило 26 квадратных метров, его тушили 12 специалистов и три единицы техники. Известно, что в доме не было пожарного извещателя, который мог спасти жизнь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что прощание с фельдшером скорой помощи Александром пройдет в деревне Тарасово Иркутской области 24 ноября. Как сообщила жена погибшего, вынос назначен на 12:30, отпевание в церкви — с 13:00 до 14:00.