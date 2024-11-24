Бастрыкин поручил завести дело после избиения школьницы в Иркутске

ИРКУТСК, 23 ноя — РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин после появления в соцсетях видео об избиении в Иркутске школьницы подростками поручил возбудить уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.
Подростки в Иркутске избили девочку и угрожали ей расправой, снимая происходящее на камеру мобильного телефона. Запись они распространили в социальных сетях. В настоящее время по факту избиения проводится процессуальная проверка.
«Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту избиения группой подростков школьницы в мкр. Синюшная Гора г. Иркутска», — говорится в сообщении.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.