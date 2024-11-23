При пожаре в частном доме в Пермском крае погибли два человека

ПЕРМЬ, 23 ноя — РИА Новости. Два человека погибли во время пожара в частном доме в пермском Гремячинске, проводится проверка, сообщает краевое МЧС.
По данным ведомства, вечером 22 ноября в частном жилом доме на улице Ленина в Гремячинске Пермского края произошел пожар. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра.
«На пожаре обнаружены тела двух погибших. Проводятся проверочные мероприятия», — говорится в сообщении.
В пермском ГУ МЧС уточнили, что возгорание началось из-за «нарушения устройства» и правил эксплуатации электрооборудования.
По информации регионального управления СК РФ, при пожаре погибли 69-летняя женщина и 64-летний мужчина. Следователи Губахинского отдела проводят проверку, назначены необходимые экспертизы.