Олбани
+4°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При пожаре в частном доме в Пермском крае погибли два человека

МЧС: в Пермском крае вспыхнул пожар в частном доме, погибли два человека.

ПЕРМЬ, 23 ноя — РИА Новости. Два человека погибли во время пожара в частном доме в пермском Гремячинске, проводится проверка, сообщает краевое МЧС.

По данным ведомства, вечером 22 ноября в частном жилом доме на улице Ленина в Гремячинске Пермского края произошел пожар. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра.

«На пожаре обнаружены тела двух погибших. Проводятся проверочные мероприятия», — говорится в сообщении.

В пермском ГУ МЧС уточнили, что возгорание началось из-за «нарушения устройства» и правил эксплуатации электрооборудования.

По информации регионального управления СК РФ, при пожаре погибли 69-летняя женщина и 64-летний мужчина. Следователи Губахинского отдела проводят проверку, назначены необходимые экспертизы.

пожары