В Кемерово арестовали владельца шахты

КЕМЕРОВО, 23 ноя — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал владельца шахты, где перед горняками образовались многомиллионные долги, сообщает пресс-служба СУ СК по региону, по данным информированного источника РИА Новости, речь идет о владельце шахты «Инская».
Сообщалось, что владелец шахты, которым, по данным информированного источника, является Юрий Байченко, обвиняется в невыплате зарплаты и злоупотреблениях полномочиями, он был задержан, в субботу решался вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее сообщалось, что генеральному директору шахты Денису Немыкину было предъявлено обвинение в совершении указанных деяний, он арестован.
«Сегодня, 23 ноября 2024 года, по ходатайству следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу Центральным районным судом г. Кемерово в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 20 января 2025 года», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.
По данным СУСК региона, долги образовались перед 382 работниками предприятия на сумму свыше 65 миллионов рублей.
Ранее в местных пабликах появилась информация о том, что работники шахты «Инская» объявили голодовку из-за долгов по зарплате. После этого СК завел уголовное дело из-за невыплат. Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с задолженностью по зарплате сотрудникам шахты, гендиректор предприятия Немыкин сначала обязался выплатить долги до 28 октября, затем этот срок был перенесён на неделю, до 4 ноября, но и в этот срок долги погашены не были. Позже стало известно, что для предприятия нашелся потенциальный инвестор, который обещал погасить долги за июнь и июль до 18 ноября. Обещание выполнено не было. Собственник предприятия запустил процедуру сокращения сотрудников.