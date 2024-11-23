Россиянин с сахарным диабетом не выжил после укуса кота

В пятницу днем 55-летний житель одного из СНТ в Киришском районе пошел на поиски своего кота. Домашний питомец сбежал из дома за несколько дней до этого. Мужчина нашел своего кота на улице и принес его в дом.
В эту же пятницу вечером пушистый питомец поцарапал хозяину ногу. У него началось сильное кровотечение. Мужчина попросил о помощи своего соседа. Тот откликнулся на просьбу, помог обработать рану и вызвал скорую помощь.
От сильной кровопотери хозяин кота потерял сознание. Сотрудники скорой помощи, когда приехали, констатировали смерть мужчины.