Олбани
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин с сахарным диабетом не выжил после укуса кота

Трагичный случай с владельцем домашнего кота произошел в Ленинградской области, сообщает РЕН ТВ.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу днем 55-летний житель одного из СНТ в Киришском районе пошел на поиски своего кота. Домашний питомец сбежал из дома за несколько дней до этого. Мужчина нашел своего кота на улице и принес его в дом.

В эту же пятницу вечером пушистый питомец поцарапал хозяину ногу. У него началось сильное кровотечение. Мужчина попросил о помощи своего соседа. Тот откликнулся на просьбу, помог обработать рану и вызвал скорую помощь.

От сильной кровопотери хозяин кота потерял сознание. Сотрудники скорой помощи, когда приехали, констатировали смерть мужчины.

несчастный случай