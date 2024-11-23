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Танцевала и упала замертво: Трагически умерла юная дочь известного певца

В одном из клубов Кишинёва умерла несовершеннолетняя Андреа Кучук, дочь молдавского певца Игоря Кучука. Об этом сообщает kp.ru.

Источник: Life.ru

Трагедия случилась после выпускного бала в музыкальном колледже «Штефан Няга». Во время афтерпати девушка пошла танцевать и потеряла сознание. Прибывшие врачи скорой помощи почти час пытались откачать её, но спасти Кучук не удалось. Позже выяснили, что у погибшей были проблемы с сердцем, она даже перенесла тяжёлую операцию, связанную с пороком сердца. Предварительная причина смерти — отказ важнейшего органа.

Недавно в Москве двухлетний малыш умер, случайно выпив бутират из бутылки взрослых. Мать обратилась к соседке, которая и вызвала скорую помощь. Однако медики спасти кроху не смогли. У женщины осталось ещё трое детей от разных отцов.

несчастный случай