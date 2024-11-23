Четыре человека погибли в результате ДТП в Лидском районе

По данным ведомства, авария случилась около 15 часов на автодороге М6 «Минск-Гродно» в Лидском районе возле деревни Бискупцы.
Автомобиль Opel, в котором находилось шесть человек, следовал со стороны Минска в сторону Гродно. Водитель машины, по предварительной информации, не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. После этого машина съехала в кювет и опрокинулась.
Четверо человек в результате случившегося погибли, двое из них — дети. Еще два человека были госпитализированы.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, медики, следственно-оперативная группа.
Как позже сообщили в следственном комитете, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Беларуси.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.