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Четыре человека погибли в результате ДТП в Лидском районе

МИНСК, 23 ноя — Sputnik. Смертельное ДТП произошло в субботу в Гродненской области, об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Источник: Telegram / МВД Беларуси

По данным ведомства, авария случилась около 15 часов на автодороге М6 «Минск-Гродно» в Лидском районе возле деревни Бискупцы.

Автомобиль Opel, в котором находилось шесть человек, следовал со стороны Минска в сторону Гродно. Водитель машины, по предварительной информации, не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. После этого машина съехала в кювет и опрокинулась.

Четверо человек в результате случившегося погибли, двое из них — дети. Еще два человека были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, медики, следственно-оперативная группа.

Как позже сообщили в следственном комитете, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Беларуси.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.