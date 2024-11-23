Вор украл из квартиры в Калининградской области телевизор и двух щенков

Вскоре подозреваемого задержали, им оказался местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи. По месту проживания мужчины находились похищенные им щенки, а вот украденный телевизор он успел продать. Тем не менее полицейские нашли и его. Возбуждено уголовное дело, до суда вора отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.